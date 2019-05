Ricardo Costa diz que o Tondela tem de pontuar em Alvalade

Ricardo Costa espera terminar o jogo com o Sporting, no sábado, com pontos. O Tondela está abaixo da linha de água, com 31 pontos, menos um do que o Chaves e menos dois do que o Vitória de Setúbal, equipas que têm confronto direto, este domingo, em Trás-os-Montes.

"O objetivo é conquistar, pelo menos, um ponto", disse o experiente central, esta quarta-feira, em conferência de imprensa. O defensa reconhece que "o Sporting está num bom momento e que será um jogo difícil", mas recorda que primeira volta o Tondela derrotou os leões, por 2-1.

Ricardo Costa diz que a sua equipa "tem de voltar a fazer um jogo quase perfeito". "É preciso anular quem está fazer golos e quem está a fornecer jogo aos colegas, o que vai exigir concentração máxima" aos jogadores comandados por Pepa,



Sobre a manutenção, Ricardo Costa está convicto de que será na última jornada que tudo será decidido, mas avisa que "é preciso fazer o trabalho" perante o Sporting. Questionado se preferia defrontar Bas Dost ou Luiz Phellype, o internacional português diz que "gostava de defrontar os dois", reconhecendo "grande qualidade" em ambos.