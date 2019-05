Depois da saída de Hugo Silva, voleibol do Sporting fica sem João Simões

João Simões já não é jogador do Sporting. O clube lisboeta anuncia, em comunicado, que chegou a acordo com Simões para a rescisão do contrato.

Campeão nacional de voleibol, na temporada passada, o internacional português deixa o clube, depois de o treinador Hugo Silva também ter saído.

Os leões agradecem o contributo prestado por João Simões e desejam felicidades ao atleta.