Navas a fazer de Casillas? "Uma boa opção para o FC Porto"

"Passo atrás? Não!".É deste modo que Sérgio Pinto vê a eventual chegada de Keylor Navas ao Dragão, como substituto de Iker Casillas, cuja carreira pode chegar ao fim na sequência do enfarte sofrido na semana passada.

O antigo médio português, entretanto retirado, foi colega de equipa do costa-riquenho em 2013/14 no Levante, na última época de Navas no emblema valenciano, antes de se transferir para o Real Madrid.

Aos 32 anos, o guardião dos "merengues" passa mais tempo no banco do que entre os postes e o Porto surge como uma hipótese. Uma possibilidade que Sérgio Pinto degende como boa para o guarda-redes, em entrevista a Bola Branca.

"O Porto também é um grande clube e luta por títulos. Não sendo Navas titular no Real Madrid e aguardando por uma lesão [de Courtois] ou pela Taça do Rei, seria boa opção. Não seria um passo atrás", defende.

Navas seria o dono da baliza do FC Porto

Sérgio Pinto não tem dúvidas que se Navas fosse para o FC Porto, sem Casillas, seria titular. "Com muito respeito pelos outros guarda-redes, outra coisa não seria de esperar", sublinha o ex-jogador do Levante, para quem o internacional pela Costa Rica está entre os grandes guarda-redes do nosso tempo.

"É um dos guarda-redes com mais qualidade com quem joguei. O Bayern de Munique esteve, nos tempos do Levante, atento a ele e até me contactaram. É um dos grandes guarda-redes do momento. Muito rápido com os pés, muito rápido, nunca está nervoso. E entre os postes tem grande qualidade. Uma'coisa: deveria sair mais à bola, nos cantos e cruzamentos. Precisa de ter confiança", sustenta Sérgio Pinto.

"É uma pessoa tranquila, respeitosa. Gostava de treinar, às vezes começava antes e acabava depois. Gostei muito dessas suas características", conclui o antigo jogador da formação do FC Porto, hoje com 38 anos, e cuja carreira sénior foi passada maioritariamente no futebol germânico.

A indefinição em relação ao futuro de Casillas promove dúvida sobre quem será o guarda-redes titular do FC Porto na próxima temporada. Além de Navas, Anthony Lopes, internacional português do Lyon, também já foi associado aos dragões.