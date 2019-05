Ricardo Pereira eleito melhor do ano pelo Leicester

Ricardo Pereira foi eleito o melhor jogador do ano do Leicester City. O internacional português colheu reconhecimento a dois níveis: dos adeptos e dos companheiros de equipa. Na sua primeira época no clube, depois de ter sido contratado ao FC Porto, Ricardo tem 36 jogos realizados e dois golos marcados.

Orgulhoso, o lateral-direito posou para as fotos com os dois troféus e admitiu que ter o seu trabalho reconhecido logo no primeiro ano no clube o enche de satisfação.

"Sempre trabalhei, desde miúdo, para dar o meu melhor, dar prazer aos adeptos e a mim", disse o jogador. "Nós temos um grupo recheado de bons jogadores e é fantástico ser eleito o melhor do ano pelos meus companheiros", assinalou.