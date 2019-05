Mourinho: "Isto tem tudo a ver com Jurgen Klopp"

José Mourinho considera que a reviravolta do Liverpool, nas meias-finais da Liga dos Campeões, "tem um nome: Jurgen [Kllopp]". "Isto não teve a ver com táticas, com filosofia, isto teve a ver com alma e coração. Ele criou uma empatia fantástica com aquele grupo de jogadores", defendeu o treinador português, em declarações à televisão beIn Sports, onde é comentador.

Mourinho diz que Klopp "merecia isto". "O trabalho que estão a fazer no Liverpool é fantástico, mas isto que aconteceu tem a ver com ele. Isto é um reflexo da sua personalidade. Uma equipa que não desiste, com espírito de luta, todos os jogadores a dar tudo. Quando falta um jogador ele não chora por isso, ele não chora por estar a jogar 50, 60 jogos, por ano. Hoje é tudo devido à mentalidade do Jurgen", reforça.

O Liverpool venceu a 2.ª mão das meias-finais da Liga dos Camoeões, por 4-0, em Anfield, depois de ter perdido, por 3-0, em Barcelona. Mourinho assume que "não esperava que isto acontecesse". "Eu disse que nada é impossível e que Anfield é um estádio onde é possível tornar o impossível posssível, mas não esperava que acontecesse", reconhece.

O treinador recorda que "eles corriam risco de terminar uma época fantásticas sem nada e agora correm o risco de ganhar a Liga dos Campeões".