Raptors e Nuggets a uma vitória das finais da NBA

Os Toronto Raptors e os Denver Nuggets estão a uma vitória de marcar presença nas finais da NBA. Os canadianos bateram os Philadelphia 76ers, por 125-89, e os Denver Nuggets venceram os Portland Trail Blazers, por 124-98, no quinto jogo das respetivas conferências.

A Este foi, de novo, Kawhi Leonard a liderar Toronto. A maior estrela da companhia fez duplo-duplo, com 21 pontos e 13 ressaltos. O melhor marcador do encontro foi Pascal Siakam, com 25 pontos, naquela que foi a segunda vitória consecutivas dos Raptors, na série.

O melhor dos Sixers foi Jimmy Butler, com 22 pontos.O sexto jogo realiza-se em Filadélfia.

Nikola Jokic lidera Nuggets

A Oeste, os Denver Nuggets foram, uma vez mais, liderado por Nikola Jokic. O sérvio marcou 25 pontos, ganhou 19 ressaltos e fez seis assistências. Paul Millsap, com 24 pontos, foi um bom escudeiro. Damian Lillard, com 22 pontos, foi o melhor marcador dos Blazers.

O sexto jogo está marcado para Portland. Os Nuggets, tal como os Raptors, estão a uma vitória da final.

NBA

Meias-finais

"Play-off", 5.º jogo

Conferência Este

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers, 125-89 (3-2)

Conferência Oeste

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers, 124-98 (3-2)