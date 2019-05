Uma reviravolta e uma revolução

A reviravolta do Liverpool nas meias-finais da Liga dos Campeões e a revolução no plantel do FC Porto são dois dos temas em destaque na imprensa desportiva desta terça-feira.

"Nove compras na lista", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". FC Porto vai atacar mercado em força e o diário apresenta as posições a reforçar em 2019/20. "A Bola" aponta Keylor Navas aos dragões para suceder a Iker Casillas. O "Record" diz que o costa-riquenho foi oferecido e que o Real está interessado em Alex Telles. West Ham ataca Brahimi.

"O milagre de Anfield", titula "A Bola". O jornal reforça, em manchete, uma das mais épicas reviravoltas da história do futebol. O Liverpool está na final da Liga dos Campeões. Venceu o Barcelona, por 4-0, em Anfield, depois de ter perdido 3-0, em Barcelona.

"Plano Félix", apresenta o "Record". Vieira tem estratégia definida para o jovem avançado. SAD admite dar-lhe bónus no final da época, quer mantê-lo até ser titular indiscutível da seleção. Na Luz acredita-se que pode render 200 milhões de euros. Vieira congela vendas, informa "O Jogo".

Da atualidade do Sporting, "O Jogo" revela que Paulinho, do Braga, volta a estar na agenda, "A Bola" diz que Viviano está disponível para voltar e o "Record" que Gelson Dala mostra-se a Keizer.

"O Jogo" noticia que Olympiacos quer ficar com Hassan.