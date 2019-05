Catarina Martins. "É fácil bater nos professores em Portugal e isso é grave"

O Bloco de Esquerda (BE) não vai mudar o voto no diploma que contempla a reposição integral do tempo de serviço dos professores.

Em entrevista à Renascença, a coordenadora do BE, Catarina Martins, reitera que a posição dos bloquistas não mudou e que os deputados do BE sabiam o que estavam a votar na comissão da especialidade. "O BE não vai mudar nada do seu voto. Nós já votámos contra essas posições e vamos votar contra outra vez", garante.

O Bloco vai, por isso, chumbar as propostas do PSD e do CDS que pretendem impor uma salvaguarda financeira ao pagamento do tempo de serviço dos professores, apesar dos apelos da FENPROF para que a esquerda vote favoravelmente. "Tem algum sentido aprovarmos uma medida que não só anula a contagem integral do tempo de serviço como pode ser usada como desculpa no futuro para rever a carreira em baixa?", questiona.

"Estão a indexar um direito laboral ao programa de estabilidade, o que quer dizer que o próximo Governo pode negociar em baixa", argumenta a líder do BE, para quem isso significa "voltar ao tempo da troika", quando "os direitos em Portugal ficam presos a decisões tomadas em Bruxelas".

Catarina Martins considera que em causa está não só a carreira dos professores, mas todas as carreiras especiais da função pública e defende uma solução semelhante à dos Açores e da Madeira, que contempla uma reposição faseada até 2025. Martins deixa um apelo a que "todos os partidos sejam coerentes e mantenham o voto" na votação final global do diploma.

Filha de dois professores, já reformados, a líder bloquista diz que esta polémica "já passa ao lado" dos pais, mas garante que conhece professores da escola pública e sabe "que a vida deles é dura".

"É fácil bater nos professores em Portugal e isso é grave", salienta.

Convidada no programa As Três da Manhã, numa semana em que são ouvidos os líderes partidários a propósito das eleições europeias, Catarina Martins recorda ainda a primeira vez que entrou no Parlamento. "Perdi-me, foi horrível. Passei uma vergonha". Conta que, depois de andar perdida nos corredores do Palácio de São Bento, teve de pedir ajuda a uma jornalista que conhecia e que a levou à sala do Bloco.