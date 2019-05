Viana lança edição comemorativa de livro sobre Beato Bartolomeu dos Mártires

A Câmara de Viana do Castelo lançou, esta terça-feira, um fac-símile (reprodução semelhante ao original) para celebrar os 400 anos da 1.ª edição da obra “Vida de Dom Frei Bertolamev dos Martyres", datada de 1619, da autoria de Frei Luís de Sousa.

A apresentação do livro contou com a presença do bispo de Viana do Castelo. D. Anacleto Oliveira confidenciou que foi através deste “livro memorável” que, já como Bispo de Viana do Castelo, conheceu melhor a figura de Bartolomeu dos Mártires, pela qual rapidamente se “fascinou”.