Reviravolta do ano. Liverpool goleia Barcelona e marca bilhete para a final da Liga dos Campeões

O Liverpool qualificou-se para a final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao golear o Barcelona, em casa, por 4-0. A equipa inglesa conseguiu, sem Salah e de forma épica, dar a volta aos 3-0 que tinha sofrido na primeira mão das meias-finais, em Camp Nou.

A reviravolta começou a tomar forma não quando o árbitro apitou para o início do jogo, mas antes, quando os jogadores entraram em campo. O hino da Champions foi completamente abafado pelo do Liverpool, o mítico "You'll Never Walk Alone", num claro aviso para o que aí vinha.

Dado o apito inicial, o Liverpool entrou em jogo a "comer" relva, a sufocar por completo o Barcelona, que parecia apático. Sadio Mané intercetou um mau passe e deu para Jordan Henderson, que entrou na área, fintou Piqué e atirou para grande defesa de Ter Stegen. No entanto, Divock Origi, chamado ao onze para substituir o lesionado Firmino, fez aquilo que lhe pediam: caçou o ressalto e atirou a bola para o fundo das redes.

O suplente de ouro



O Barcelona acordou com o choque do golo madrugador, que fazia tremer a vantagem obtida em casa, e atinou enfim. Messi apareceu e, tal como outros colegas, dispôs de várias oportunidades para empatar. Porém, entre os postes do Liverpool, estava um Alisson Becker muito inspirado.

A vantagem do Liverpool, que em nada alterava o estado da eliminatória, manteve-se até ao intervalo e durante o arranque da segunda parte, quando entrou Wijnaldum, para substituir o lesionado Andy Robertson. Um mal que veio por bem: ao minuto 54, Trent Alexander-Arnold roubou a bola a Jordi Alba e avançou pela direita, antes de cruzar para a área, onde surgiu o holandês, de rompante, a "fuzilar" as redes de Ter Stegen.

Dois minutos depois, logo após o reatamento da partida, Shaqiri insistiu com um cruzamento desde a esquerda, com conta, peso e medida, para a cabeça de Wijnaldum, que saltou sobre Piqué e empatou a eliminatória.

A estocada final



O Barcelona estava de cabeça perdida, fora do jogo, em claro contraste com o Liverpool, que estava com a corda toda. Dado que se tornou evidente no lance do quarto golo, que apurou o Liverpool para a final.

Canto cedido de forma displicente, Alexander-Arnold colocou a bola no quarto círculo, à espera de Shaqiri. Contudo, entre a distração da defesa do Barcelona, encontrou a entrada de Origi e voltou atrás, para cruzar rapidamente para o belga, que, na cara de Ter Stegen, não perdoou.

Apesar de, naquele momento, estar eliminado, o Barcelona sabia que, se marcasse um golo, passaria para a frente da eliminatória. De novo acordados, Messi e companhia tentaram lutar no último suspiro, mas Alisson e a defesa do Liverpool selar o bilhete dos "reds" para a final.

O Liverpool fica, agora, à espera de Ajax ou Tottenham, que na quarta-feira disputam a segunda vaga na final. Os holandeses estão em vantagem, visto que venceram na primeira mão, em Londres, por 0-1.