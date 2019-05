Fernando Santos: "Portugal entra em qualquer competição para ganhar"

Fernando Santos tem somente um objetivo em mente no que toca à "final four" da Liga das Nações: fazer com que Portugal seja a primeira seleção a levantar o troféu da estreante competição da UEFA.

Em entrevista à Sport TV, emitida esta sexta-feira, o selecionador nacional salientou que "não há favoritos nem candidatos" quando restam apenas quatro equipas para disputar uma competição.

"As quatro equipas têm um objetivo: vencer a meia-final e chegar à final e ganhá-la. Qualquer uma das quatro equipas se perfila como candidata a vencer a prova", sublinhou Fernando Santos, acrescentando: "Eu sempre disse que Portugal em qualquer competição participava para ganhar. Se vamos ganhar sempre não sei. Já aconteceu não ganharmos, mas vamos sempre afirmar isso com muita clareza: Portugal entra para ganhar."

O adversário de Portugal na meia-final, no Estádio do Dragão, é a Suíça. A outra meia-final é entre Inglaterra e Holanda. Fernando Santos lembrou que os helvéticos foram uma das únicas equipas a derrotar a "sua" seleção nacional em tempo útil, em jogos oficiais. "A luta entre as duas equipas no apuramento para o Mundial 2018 foi tremenda. Será um jogo muito difícil", assinalou o selecionador das quinas.

