Bernardo Silva candidato a melhor jogador da Premier League

Bernardo Silva é um dos sete candidatos a melhor jogador da temporada, na Premier League.

O internacional português do Manchester City concorre com os colegas Raheem Sterling e Sergio Aguero, com Virgil Van Dijk, Sadio Mané e Mohamed Salah, do Liverpool, e com Eden Hazard, do Chelsea. Bernardo está a fazer uma época de sonho, em Inglaterra, com 13 golos e 12 assistências em 49 jogos, além de muitos elogios de Pep Guardiola.

Manchester City e Liverpool, as duas equipas que competem pelo título, são as equipas mais representadas, cada uma com três jogadores.

O resultado final combinará as votações dos adeptos, dos capitães das 20 equipas da Premier League e de um painel de especialistas. O nome do vencedor será conhecido ainda esta semana.