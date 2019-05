Ander Herrera troca Manchester United pelo PSG

Ander Herrera vai ser jogador do Paris Saint-Germain, segundo avança o jornal espanhol "As", esta terça-feira. O médio basco do Manchester United ter-se-á comprometido com os parisienses por quatro épocas.

A contratação de Herrera será a "custo zero", dado que o médio termina contrato com o United no final da época. Herrera auferirá um salário de oito milhões de euros por temporada, ou seja, 32 milhões até 2023.

O PSG estava à procura de médios desde o mercado de janeiro. Lo Celso foi emprestado ao Bétis (que deverá exercer a opção de compra), Verratti estava lesionado e Rabiot, que se recusa a renovar o contrato que expira em junho, foi afastado. Chegou a falar-se em Renato Sanches, no entanto, Leandro Paredes, proveniente do Zenit, foi o eleito do campeão francês.

Ainda assim, o treinador do PSG, Thomas Tuchel, queria mais um médio (chegou a utilizar os jovens Nkunku e Bernede e o adaptado Marquinhos, originalmente defesa-central, no miolo), pelo que os franceses ter-se-ão antecipado no mercado e garantido o concurso de Ander Herrera.

Ander Herrera, de 29 anos, chegou ao Manchester United em 2014/15, proveniente do Atlético de Bilbau, por 36 milhões de euros. Em cinco épocas, o internacional espanhol disputou 189 jogos e marcou 20 golos.