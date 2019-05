Aves e Rio Ave são os finalistas da Taça Revelação

O Desportivo das Aves e o Rio Ave bateram Sporting e Benfica, respetivamente, esta terça-feira, e qualificaram-se para a final da primeira edição da Taça Revelação, competição de sub-23.

O Aves foi ao Seixal derrotar o Benfica, nas grandes penalidades (2-4), após a igualdade, a dois golos, ao cabo de 120 minutos. A equipa da Vila das Aves tem oportunidade de juntar a Taça à conquista da Liga Revelação.

Abdoulaye adiantou os avenses aos oito minutos, mas Diogo Pinto empatou quatro minutos depois. Miguel Tavares recolocou o Aves na frente volvidos outros quatro minutos, contudo, ao minuto 31, Diogo Pinto "bisou" e restabeleceu o empate na partida. No desempate por penáltis, o Aves foi mais forte e venceu por 2-4.

O Rio Ave derrotou o Sporting, por 4-2, no Estádio dos Arcos. Colocou-se em vantagem com um auto-golo de João Silva, aos 35 minutos, e selou o apuramento com um "bis" de Ronan, aos 48 e 63 minutos. O guarda-redes do Sporting, Diogo Sousa, ficou muito mal na fotografia do terceiro golo.

Pedro Mendes ainda reduziu, aos 67 minutos, no entanto, José Postiga, irmão de Hélder Postiga, repôs a vantagem dos vilacondenses em três golos, com Diogo Sousa novamente a comprometer. No minuto seguinte, Pedro Marques encurtou distâncias, mas foi insuficiente para tirar ao Rio Ave o estatuto de finalista da Taça Revelação.

A final está marcada para sábado, às 17h00, no Estádio Municipal de Águeda.