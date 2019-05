Clubes e ligas da Europa estão contra prova europeia fechada

O presidente da Associação de Ligas Europeias de Futebol Profissional (EFPL), Lars-Christer Olsson, garantiu, esta terça-feira, que a "vasta maioria" das ligas e clubes está contra a criação de uma competição europeia fechada, nem querem jogar aos fins-de-semana.

A EFPL reuniu com a Associação Europeia de Clubes (ECA), que tem lutado pela criação de uma Superliga Europeia apenas para as elites, para debater as possíveis alterações às competições de clubes da UEFA após 2024. No final da reunião, em conferência de imprensa, o presidente da EFPL mostrou preocupação com as propostas da UEFA e da ECA e sublinhou a posição do seu organismo e, afiançou, da maioria dos clubes europeus.

"A vasta maioria dos nossos clubes acredita que devem ser os méritos desportivos a decidir que clubes devem jogar em competições internacionais. Isto significa que o final da temporada em todas as nossas ligas domésticas devia escolher que equipas deviam qualificar-se para as provas europeias. E damos as boas-vindas à iniciativa da UEFA de começar a envolver mais acionistas e de melhor forma nas decisões sobre o futuro das competições europeias", afirmou Lars-Christer Olsson.

O presidente da EFPL garantiu, ainda que, as ligas não querem ver instaurado um sistema de promoção e despromoção nas competições europeias, um sistema de pirâmide. "Não querem ver uma liga fechada na Europa e definitivamente não querem ver uma liga fechada sob a alçada da UEFA", frisou.



Não aos jogos europeus aos fins-de-semana



Olsson salientou que a EFPL não é contra a mudança, mas assumiu que duvida que essa mudança "deva ser baseada no conceito apresentado pelo presidente da ECA, Andrea Agnelli, na sua carta aos clubes", que contemplava a mudança dos jogos das competições europeias para os fins-de-semana e, por arrasto, a deslocação dos compromissos dos campeonatos para o meio da semana.



"Não é assim tão difícil criar uma competição. Se vais jogar mais jogos europeus, tens de ter mais dias. E no que toca ao calendário, os fins-de-semana sempre foram reservados às competições europeias e assim devem continuar. Posso dizer com grande confiança que a vasta maioria dos clubes que estiveram nesta reunião disse que não está a favor do desenvolvimento que é delineado pelo presidente da ECA na sua carta para os clubes."

O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, concordou com Olsson e referiu que a reunião desta terça-feira mostrou que os clubes acreditam que "há que parar a forma como os planos de reforma das competições europeias estão a ser desenvolvidos".

"Não é o rumo certo, como disse o presidente Lars Olsson, e penso que esta reunião definiu essa linha. Temos, também, de mudar a forma como as decisões do futebol europeu são tomadas", acrescentou.