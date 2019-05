Portugal vence Rússia e sonha com os quartos de final no Europeu sub-17

A seleção de futebol sub-17 venceu, esta terça-feira, no Campeonato da Europa do escalão, por 2-1, frente à Rússia, e mantém viva a esperança de marcar presença nos quartos de final da prova, disputada em Dublin, na República da Irlanda.

Gonçalo Batalha marcou o primeiro golo da equipa portuguesa, aos 16 minutos de jogo, vantagem dilatada por Gerson Sanches, aos 50 minutos. Num jogo controlado praticamente sempre por Portugal, a Rússia ainda fez duvidar o desfecho da partida, com um golo de penálti aos 68 minutos, por Kiril Schetinin.

Portugal, que ergueu o troféu de campeão europeu em 2003 e 2016, joga na sexta-feira, contra a Islândia. Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final do Europeu. As quatro seleções que se apurarem para as meias-finais têm presença assegurada no Mundial de sub-17, que se disputa este ano, na Índia, de 6 a 28 de outubro.

Com este resultado e face à vitória da Hungria frente à Islândia, a seleção húngara já garantiu presença na fase final do torneio, com seis pontos. Portugal e Islândia, ambos com três pontos, disputam a outra vaga na próxima fase. Rússia, com duas derrotas, está fora da competição.