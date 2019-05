Um “latte” da Starbucks no mundo dos dragões e outras 9 gafes em filmes e séries

Erro recente num episódio de "Game of Thrones" não é caso único. Espreite a lista de gafes que não escaparam ao olhar dos espectadores mais atentos, no grande e no pequeno ecrã.

Os amantes de filmes e séries de televisão costumam passar a pente fino as suas obras preferidas, prestando atenção a pormenores que os produtores por vezes deixam escapar. Foi o que aconteceu esta semana com a estreia do mais recente episódio de "A Guerra dos Tronos", onde um "latte" pousado numa mesa ao lado da rainha dos dragões tem dado pano para mangas nos media, levando até a HBO a reagir com bom humor ao próprio erro. Avistar uma bebida da cadeia Starbucks no mundo imaginário dos dragões está longe de ser o único engano, tendo havido nos últimos anos variadas gaffes até nas maiores produções de cinema. Veja, por exemplo, a famosa trilogia do “Senhor dos Anéis”, em que Gandalf, um dos mais poderosos feiticeiros do mundo fantástico imaginado por JRR Tolkien, deixou escapar um detalhe antes de entrar em cena. Numa das batalhas que protagoniza, é possível ver no seu pulso um relógio, um objeto comum reconhecido por qualquer mero mortal no século XXI mas que, naquele contexto, é no mínimo insólito.

Já no filme “Piratas das Caraíbas: a Maldição do Pérola Negra”, por trás do capitão Jack Sparrow (personagem intepretada pelo ator Johnny Deep) vê-se um tripulante com um chapéu que seguramente não se enquadra na época retratada.

Nesta cena de “Game of Thrones”, um batalhão de soldados imaculados marcha para uma batalha, seguindo a tradição de serem apenas casados com a guerra. Contudo, um figurante quebrou a tradição ao esquecer-se de retirar a sua aliança de casamento.

Outra gafe que não passou despercebida teve lugar em "Merlin", série da BBC sobre os cavaleiros da távola redonda, em que uma das personagens aparece com uma garrafa de água… em plástico.

As garrafas de plástico só começaram a ser usadas no Reino Unido a partir da década de 1960, ou seja, 36 anos depois da época retratada numa outra série britânica, "Downton Abbey". Após a ITV se aperceber do erro, a garrafa a mais foi apagada das imagens do Instagram e do site oficial da série, mas por essa altura os internautas já haviam captado e partilhado o momento nas redes para a posteridade.

Nem a grande saga "Harry Potter", da escritora J. K. Rowling, escapa a erros. No segundo filme, “Harry Potter e a Câmara dos Segredos”, durante um duelo entre Harry e o seu arqui-inimigo, Draco Malfoy, na aula de Defesa Contra as Artes Negras, um operador de câmara acaba por aparecer no meio da disputa entre as crianças.

Na longa-metragem “Braveheart”, Mel Gibson interpreta William Wallace, figura histórica na Escócia que liderou uma revolta popular para expulsar os ingleses do país durante a Idade Média. No momento em que Wallace perde a disputa, um homem aparece em cena a usar um boné e um casaco escuro, um traje um pouco diferente das vestes que eram usadas no século XIII.

No filme “Tróia”, grande produção cinematográfica baseada na "Ilíada" de Homero, conta-se a história da guerra de Tróia, datada de 1193 a.C. Contudo, numa das cenas protagonizadas por Brad Pitt avista-se um engenho a sobrevoar os ares que só começou a ser imaginado vários séculos depois.