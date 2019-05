Reação do Presidente do Vitória de Setúbal foi "legítima" e deu voz à "estupefacção" dos adeptos

O presidente da Assembleia Geral (AG) do Vitória de Setúbal, Cardoso Ferreira, considera "legítima" a posição assumida pelo presidente do clube, Vítor Hugo Valente, após a derrota, por 0-3, sofrida diante do Boavista. Jogo manchado pela invasão de relvado dos adeptos sadinos, após três expulsões consecutivas do lado do Vitória de Setúbal.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu processo disciplinar ao presidente do Vitória de Setúbal por declarações sobre a arbitragem. Vítor Hugo Valente teceu duras críticas e acusações a Fábio Veríssimo: chamou-lhe "carteiro" e prometeu que o árbitro não voltará a entrar no Estádio do Bonfim.

Em declarações a Bola Branca, Cardoso Ferreira considera "legítima" a posição assumida pelo presidente do clube, perante as incidências de um jogo com três jogadores sadinos expulsos pelo árbitro Fábio Veríssimo.

"Confesso que fiquei estupefacto com o que estava a ver. Não deve haver muita gente que se lembre de três expulsões durante um jogo. Houve uma indignação que eu partilhei por parte de toda a massa associativa e da direção. A reação do presidente na conferência de imprensa foi ao fim e ao cabo a expressão daquilo que a massa associativa e todos aqueles que estão ao Vitória sentem. Era difícil outro tipo de intervenção e outro tipo de performance", afirma o presidente da AG do Vitória de Setúbal.