Anthony Lopes no Dragão para "vencer mais vezes"

Rui Almeida, treinador português do Troyes da Ligue 2 francesa, aprova a eventual transferência de Anthony Lopes para o FC Porto.

Em França, a imprensa garante que os dragões estão interessados no guarda-redes internacional português, que tem contrato com o Lyon até 2020. Casillas tem 37 anos, completa 38 ainda este mês, e o regresso à competição profissional, após sofrer um enfarte do miocárdio, é pouco provável. Ouvido por Bola Branca, Rui Almeida fala de Lopes como um "óptima opção" para o futuro da baliza do FC Porto.

"Progrediu imenso e encaixa em qualquer campeonato. Tem enorme talento. Mesmo com 1,84 metros, é um guarda-redes destemido. Tem um óptimo jogo de pés. Por fim, tem também um grande sentido de antecipação dos lances. Seria uma óptima opção para o Porto, naturalmente", começa por referir o técnico do atual terceiro classificado da Ligue 2, sobre o luso-francês.

Lutar por títulos no Dragão

Anthony Lopes só representou o "OL" desde a formação, tendo passado as últimas oito temporadas na equipa principal. Nunca jogou em Portugal. Uma situação que poderia mudar, em face da vontade de "lutar por títulos" com maior regularidade, "o que é mais provável" no FC Porto.

Rui Almeida vê essa "ambição" como possível justificação para a eventual saída. "Uma mudança vai obrigá-lo a melhorar", acrescenta o treinador, para quem jamais o guardião, de 28 anos, seria um jogador "caro":

"Caro é o jogador que não joga e estamos a falar de um guarda-redes de elite. Estará, certamente, no 'top' europeu e esses guarda-redes têm o seu valor."