Clemente e Accioly deixam o Santa Clara no final da época e retiram-se do futebol

Accioly, defesa central, e Clemente, ponta-de-lança, anunciaram, esta terça-feira, o final da carreira de futebolista, em conferência de imprensa.

Os dois jogadores, "duas das maiores figuras da história do Santa Clara", vão despedir-se dos adeptos do clube açoriano, no próximo sábado, no último jogo caseiro da temporada, frente ao Feirense.

Accioly, brasileiro de 38 anos, soma 308 jogos pelo Santa Clara, em duas passagens pelo emblema. Primeiro, entre 2006 e 2008, com uma segunda passagem, desde 2012 até ao presente. Esta época, soma 12 partidas.

Paulo Clemente, natural de Ponta Delgada, vai deixar os relvados aos 35 anos. O ponta-de-lança foi peça importante no ano passado, época de subida ao primeiro escalão, com oito golos apontados, mas apenas somou quatro presenças esta temporada, e um golo.

Clemente está no Santa Clara desde 2014 e somou um total de 52 golos em 180 jogos pelo clube.

O futuro dos dois jogadores já está definido e anunciado pelo presidente Rui Cordeiro. Accioly será adjunto de João Henriques na próxima temporada, e Clemente integrará o departamento de futebol profissional.