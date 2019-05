Conselho de Disciplina abre processos a Pinto da Costa e Vítor Hugo Valente

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu processos a Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e Vítor Hugo Valente, homólogo do Vitória de Setúbal, por críticas à arbitragem, avança o jornal "Record".

Na origem está uma denúncia do Conselho de Arbitragem, na sequência das duras declarações dos presidentes em relação à ação dos árbitros esta época.

Pinto da Costa falou num campeonato "subvertido" às "paixões vermelhas", encarando os árbitros como "os adversários" do FC Porto.

"Parece que, por vezes, é mais fácil para o FC Porto ter êxito nas competições europeias, frente a rivais mais difíceis, do que em Portugal, onde muitas vezes os adversários vestem de preto, andam com um apito ou estão sentados em frente a ecrãs de televisão. Triste o país onde abundam as paixões vermelhas e os pinheiros pouco iluminados", disse, no seu espaço de opinião na revista "Dragões".

Já Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, critiou Fábio Veríssimo após a derrota por 3-0 frente ao Boavista, partida em que o emblema sadino terminou reduzido a oito unidades, intitulou o árbitro de "carteiro" e garantiu que não voltará a entrar no Estádio do Bonfim.

"O que se passou hoje não foi uma vergonha, foi um nojo. O senhor Veríssimo, que nem lhe vou chamar árbitro por respeito à classe, foi um carteiro. Só encomendas, veio aqui encomendado, que eu sei o que acontecue. Isto não vai ficar por aqui. Somos um clube de gente séria e honesta, e connosco não brincam. Este carteiro não entrega mais encomendas em Setúbal, que não vamos deixar. A seu tempo, nos locais próprios, vão saber o que aconteceu", disse, em tom de ameaça de intervenção legal por parte do presidente.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi recentemente suspenso por três pelos pelo Conselho de Disciplina também por duras críticas à arbitragem, declarações proferidas em janeiro, na sucessão de uma meia-final da Taça da Liga.