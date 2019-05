Tudo a postos para Parlamento votar alterações ao diploma dos professores

Professor

07 mai, 2019 5 de out 16:41

Isto deixou de interessar. Sabe-se agora que andavam todos combinados mas era para a caça ao voto. O resto é semântica. Já se percebeu que a proposta vai ser rejeitada e tudo ficará como antes, só virão é cada um desculpar-se e assacar as culpas uns aos outros. Podem meter as desculpas sabem onde. Eu por mim, como prejudicado directamente pelos 5 da AR vou votar pelo primeiro populista que aparecer. Quanto ao Marcelo, se me aparecer à frente com abraços e beijinhos, viro-lhe as costas