João Sousa eliminado na estreia no Masters 1000 de Madrid

O tenista português João Sousa foi eliminado, esta terça-feira, na primeira ronda do Masters 1000 de Madrid, em Espanha.

Numa semana em que o tenista luso caiu 24 posições no "ranking", para o 75º posto, a pior classificação do número um português no último ano, e na sucessão da eliminação nos quartos de final do Estoril Open, João Sousa voltou a não impressionar em Madrid.

Frente ao francês Adrian Mannarino, 56º, o tenista luso perdeu por 2-1, numa partida bem disputada até ao final do segundo "set".

O gaulês venceu o primeiro "set" por 7-5, e João Sousa respondeu pelo mesmo parcial, 7-5. Na decisão, Mannarino impôs-se e derrotou, com facilidade, o português, por 6-1, numa partida que durou 2h22m.