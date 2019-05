Afinal, o dinheiro traz ou não felicidade?

Durante dois dias, personalidades da Índia, África do Sul, Japão e Austrália, entre muitos outros países, reúnem-se para debater novas formas de olhar para o dinheiro, procurando distribuí-lo de uma maneira mais justa para que o mundo seja, cada vez mais, um bom sítio para se viver.

“A felicidade não está apenas em ganhar dinheiro”, diz Marina Efraimoglou, uma banqueira grega que, depois te ter ultrapassado um cancro maligno, “começou a ver a vida com outros olhos”.

Na “Healing Summit 2019”, que decorre em Vilamoura, no Algarve, Marina Efraimoglou contou esta terça-feira que a mudança de perceção acabou por levá-la a construir um hotel na Grécia (o Euphoria Retreat), dedicado ao bem-estar e onde o lucro é também distribuído pelos funcionários. Ali, a comunidade local é parte integrante do projeto.

“Wonderbag”, o saco que muda vidas

Há dez anos, Sarah Collins criou um saco de pano onde a comida pode ser cozinhada.

“Com o ‘Wonderbag’, as mulheres africanas fazem as refeições num ¼ do tempo que gastavam, poupando 5 horas por dia e deixando-as mais livres para tarefas produtivas”, explica a criadora.

Além disso, “como cozinham menos tempo nas fogueiras, ficam menos expostas a violações, muito comuns quando as mulheres em alguns países africanos, saem para ir buscar lenha”, adianta a oradora no encontro que decorre no Algarve.