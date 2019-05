FC Porto renova com Reinaldo García até 2021. "Já estou cá há muitos anos, é o meu clube do coração"

O FC Porto anunciou a renovação de contrato com o hoquista argentino Reinaldo García, lenda do clube, até 2021. O novo vínculo foi oficializado na presença do presidente do clube, Pinto da Costa, e do diretor da modalidade, Eurico Pinto.

O argentino chegou ao FC Porto há 18 anos, em 2001, proveniente do Olímpia Patín Club. Representou o clube até 2007. Entretanto, passou pelo Liceo da Corunha durante duas temporadas, e mais seis épocas no Barcelona, tendo regressado ao FC Porto em 2015.

Esta época, soma 20 golos em 37 jogos disputados. No total, no FC Porto venceu 17 troféus: sete campeonatos, cinco Taças de Portugal, e cinco Supertaças António Livramento.

Em declarações reproduzidas no site do clube, Reinaldo García agradeceu a oportunidade de continuar a "representar o clube do coração".

"Estou muito feliz por poder continuar a representar o clube, este emblema e tudo aquilo que ele significa. Já estou cá há muitos anos. O FC Porto foi o clube que me abriu as portas da Europa quando eu vim da Argentina. Por isso continuo a dizer que o FC Porto é o meu clube do coração, é o clube pelo qual tenho um apreço especial", pode ler-se.