Piloto capturado na Líbia diz ser português

O piloto de um caça Mirage F-1 que foi abatido por cima da Líbia afirma ser português, em imagens divulgadas nas redes sociais pelo grupo rebelde que o capturou.

O avião foi abatido pelo Exército Nacional da Líbia, uma das fações que está envolvida nos combates naquele país. Segundo os captores, o piloto será um mercenário ao serviço do Governo de Acordo Nacional, que é reconhecido internacionalmente como a autoridade legítima da Líbia.

Numa das imagens divulgadas nas redes sociais vê-se o piloto, com a cabeça ensanguentada, a receber assistência médica. Perante as perguntas dos militares que o capturaram, responde que é português. Aparenta dizê-lo numa língua eslava, embora no vídeo não seja claro que seja sequer ele a responder. Antes, aquando da sua captura, insiste que não é militar mas civil.

Noutra imagem o captor pergunta-lhe como é que se chama e ele responde "Jimmy Rees", repetindo depois que é português e que tem 29 anos. O piloto acrescenta ainda que foi contratado por um senhor chamado Al Hadi, cujo apelido desconhece, para destruir pontes e estradas.