Alegado piloto português capturado na Líbia não estava ao serviço da União Europeia

Numa das imagens divulgadas nas redes sociais vê-se o piloto, com a cabeça ensanguentada, a receber assistência médica. Perante as perguntas dos militares que o capturaram, responde que é português. Aparenta dizê-lo numa língua eslava, embora no vídeo não seja claro que seja sequer ele a responder. Antes, aquando da sua captura, insiste que não é militar mas civil.

Alguns órgãos de informação indicaram entretanto que o piloto estaria ao serviço da Operação Sophia, da União Europeia, e que ao aperceber-se disso o Exército Nacional da Líbia terá pedido desculpa pelo "erro" e prometido devolver o piloto imediatamente, mas o porta-voz da Operação Sophia já desmentiu, em declaração à Renascença, que se trate de um aparelho seu.

"Nenhum avião do Sophia esteve envolvido em qualquer incidente. Mais, os media estão a referir-se a um avião que nem usamos", disse o porta-voz da operação, o capitão Antonello de Renzis Sonnino, da marinha italiana.

"Acrescenta-se que de acordo com o nosso mandato, os aparelhos da Sophia apenas podem operar em águas internacionais, e não sob território líbio".

A origem dessa informação é o site da televisão saudita Al-Arabiya, que cita uma declaração do porta-voz do grupo, Ahmed Mismari, sem no entanto avançar pormenores sobre como teve acesso ao alegado comunicado. O artigo foi entretanto emendado e a informação errada atribuída a uma conta do Facebook falsa.



Na conta oficial do porta-voz do Exército Nacional da Líbia no Twitter, a última mensagem refere claramente que ele não fez qualquer declaração esta terça-feira.