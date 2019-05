Vinho do Douro Superior volta a mostrar-se em festival no Côa

Estreado no final de 2012 como uma pequena feira regional, o Festival do Vinho do Douro Superior (FVDS) rapidamente passou a fazer parte do calendário dos grandes eventos vínicos do país, contribuindo decisivamente para a afirmação da identidade do Douro Superior. Mais de sete anos volvidos, o festival regressa este mês a Vila Nova de Foz Côa, na ExpoCôa, entre os dias 17 e 19 de maio.

A organização adianta que, “de muitos pontos do país, das ilhas e até do estrangeiro, são vários os enófilos que se repetem de ano para ano”.

Nesta oitava edição, o FVDS conta com a presença de mais de seis dezenas de produtores que olham para o certame como “a oportunidade de apresentar as suas novidades, assim como referências já consolidadas no mercado, nos Portos, brancos e tintos provenientes daquela sub-região duriense”.

“O Douro Superior brinda-nos, ano após ano, com vinhos do Porto, brancos e tintos de qualidade e características singulares, o que comprova a evolução da produção vínica nesta sub-região do Douro”, observa organização em comunicado.

O Festival do Vinho do Douro Superior apresenta-se também uma mostra de produtos alimentares típicos da região, que abrange os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Carrazeda de Ansiães, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Mêda, São João da Pesqueira, Torre de Moncorvo e Vila Flor.

E no que aos produtos diz respeito, destacam-se os azeites, queijos, enchidos, doces e compotas e também a amêndoa – rainha na região – e seus derivados.

Além da mostra de vinhos, haverá provas comentadas por especialistas: três no que toca aos vinhos (brancos, tintos e do Porto) e uma de azeites.

O programa contempla ainda o ‘Concurso de Vinhos do Douro Superior' e um colóquio subordinado ao tema “Foz Côa, ponto de convergência de todas as proximidades”.

A organização do Festival do Vinho do Douro Superior é da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa e conta com a produção da Grandes Escolhas.