Shanghai SIPG de Vítor Pereira empata e adia qualificação na Liga dos Campeões Asiática

A equipa chinesa orientada pelo português Vítor Pereira, Shanghai SIPG, empatou, esta terça-feira, no Japão, em casa do Kawasaki, a duas bolas, em jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática.

A formação chinesa entrou a vencer, com um golo madrugador de Hulk, antigo avançado do FC Porto, à passagem do sexto minuto de jogo, assistido por Óscar. Leandro Damião e Taniguchi deram a volta ao marcador para a equipa japonesa.

A combinação brasileira Óscar e Hulk voltou a dar frutos, e o ex-FC Porto voltou a marcar, aos 71 minutos, estabelecendo o resultado final.

Com este resultado e com cinco jornadas disputadas, o Shanghai SIPG mantém o segundo lugar do grupo H com seis pontos somados, cinco atrás do Ulsan Hyundai, já qualificado, e com mais um ponto do Kawasaki, que ainda luta pela qualificação.

A equipa de Vítor Pereira decidirá a qualificação apenas na últimna jornada, na receção ao Ulsan Hyundai, que já tem o primeiro lugar garantido. O Kawasaki desloca-se até à Austrália, para defrontar o Sydney FC, que já não tem hipótese de qualificação.