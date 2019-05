Gastão Elias fora do Challenger de Braga

Gastão Elias foi eliminado, esta terça-feira do Challenger de Braga, após perder contra o brasileiro Orlando Luz.

O tenista português, 307º do "ranking" mundial começou com um primeiro "set" dominante frente ao brasileiro, 473º, mas acabou por ser arrasado no que restou da partida, perdendo o jogo em três "sets": 6-1, 2-6 e 1-6, num jogo que durou 1h40m

Na próxima ronda, Orlando Luz vai medir forças com o sétimo cabeça-de-série do torneio português, Kimmer Coppejans, 187º.

Gonçalo Falcão também eliminado

Outro tenista português também caiu do torneio bracarense. Gonçalo Falcão foi dominado por Mario Vilella Martínez, 256º do mundo, por 2-0, pelos parciais de 6-0 e 6-1, num jogo que não chegou a uma hora de duração, 0h56m.