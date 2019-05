APAF repudia declarações do presidente do Vitória de Setúbal

A APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) reage com repúdio às acusações de Vítor Hugo Valente ao árbitro Fábio Veríssimo. O presidente do Vitória de Setúbal disse, após o jogo com o Boavista, que Veríssimo era um carteiro . "Veio aqui encomendado, eu sei o que aconteceu", acrescentou.

Em comunicado, a APAF informa que "já procedeu à participação disciplinar do presidente do Vitória Futebol Clube". Acrescenta, ainda, que está "a analisar uma possível queixa junto dos tribunais civis".

"A APAF não pode aceitar que o presidente de um clube tão respeitado como o Vitória Futebol Clube possa proferir as declarações que proferiu, revelando uma total falta de responsabilidade para o cargo que desempenha", acusa.



Por fim, os árbitros apelam para uma decisão célere, "de forma a que se puna, de forma responsável, esta tipologia de atos que, semana após semana, destrói o futebol português".