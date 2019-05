​José Alberto Costa: “Jornada é mais difícil para o Benfica”

O experiente treinador José Alberto Costa, antigo jogador do FC Porto, antevê difícil o cenário da equipa de Sérgio Conceição conquistar o título, mas defende que os portistas ainda têm razões para acreditar. “Ninguém dentro do clube iria perdoar-se se, eventualmente, houver um descuido do Benfica e o FC Porto não conseguir aproveitar. Tudo é possível, embora teoricamente, na minha opinião, será muito difícil o Porto ganhar este campeonato. Contudo, se compararmos os adversários de Benfica e Porto nesta jornada, o grau de dificuldade para o Benfica será maior. É com esta mentalidade que o Porto irá encarar o jogo na Madeira e conquistar os três pontos. A equipa tem razões para apostar tudo na vitória”, reforça José Alberto Costa em entrevista a Bola Branca.



Críticas ao calendário assíncrono

José Alberto Costa analisa a ordem dos jogos da penúltima jornada e diz não estar de acordo com encontros decisivos em horários diferentes. “Não se percebe como uma Liga altamente profissional não analisa as situações de final de época de forma completamente isenta. Não entendo porque nestas circunstâncias pelo menos alguns jogos não são disputados à mesma hora. O Nacional em função de outros resultados de jogos que se realizam antes pode ir despromovido para dentro do campo e isso não faz sentido numa prova profissional. Mas quer isso aconteça ou não, o Nacional por uma questão de brio não vai facilitar em nada. Contudo, um golo cedo do Porto pode desmoronar em termos anímicos a equipa” considera.

José Alberto Costa, de 65 anos, marcou um golo no primeiro jogo entre Nacional e FC Porto, na história dos dois emblemas. Foi em 1981, no Funchal, numa vitória portista por 3-0, em jogo da Taça. Os outros golos foram apontados por Jaime Pacheco e Walsh.

O Nacional-FC Porto da penúltima jornada do campeonato está marcado para sábado ás 17h30 no Estádio da Madeira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.