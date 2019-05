José Mota fica em Chaves, aconteça o que acontecer

Não tem sido nada fácil a tarefa de José Mota, desde que chegou ao emblema transmontano à 26ª jornada, com a equipa no penúltimo lugar e dois treinadores despedidos – Daniel Ramos e Tiago Fernandes. Com três vitórias e dois empates em sete jogos, José Mota colocou a equipa a respirar acima da linha de água.

O objetivo da permanência está perto de ser alcançado, mas a Chaves SAD não faz depender da continuidade no primeiro escalão a continuidade do treinador.

“Tem contrato por mais um ano e é para cumprir, esteja o Chaves na primeira ou na segunda liga” garante à Renascença Francisco Carvalho que, nesta mesma entrevista, mantém a forte convicção de que o clube se irá manter entre os grandes, porque “os adeptos ainda não desistiram da equipa e o Chaves tem mesmo que ganhar este jogo e estar à espera de adiar de novo a manutenção”.

O Chaves está um ponto à frente do Tondela, a primeira equipa abaixo da linha de água, e um ponto atrás do Vitória de Setúbal. A equipa transmontana recebe o Vitória, na próxima jornada, e termina o campeonato em Tondela.