Fernando Santos anuncia convocatória para a "final-four" da Liga das Nações a 23 de maio

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, que o selecionador Fernando Santos vai anunciar a convocatória para a "final-four" da Liga das Nações no dia 23 de maio.

Como habitual, o treinador vai anunciar os jogadores escolhidos em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 12h30.

A fase final da primeira edição da Liga das Nações vai decorrer em Portugal, nas cidades de Guimarães e Porto. Portugal entra em campo no dia 5 de junho, no Estádio do Dragão, para disputar a meia-final frente à Suíça. Inglaterra e Holanda disputam o outro lugar na final, no dia 6 de junho, no Estádio D. Afonso Henriques

A final está marcada para domingo, dia 9 de junho, no Estádio do Dragão. No mesmo dia, disputa-se a partida de terceiro e quarto lugar, em Guimarães.