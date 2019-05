“A fé é perfeitamente conciliável com a boa prática da medicina”

A Associação dos Médicos Católicos Portugueses promove curso de formação em Ética Médica, cuja primeira sessão está marcada para dia 11 de maio, no Instituto São João de Deus, em Lisboa, mas já está pensada para outubro uma segunda sessão, dado o interesse que a iniciativa está a levantar.

Entre os mais de 90 inscritos, de todo o país, estão muitos estudantes de Medicina, médicos de diversas especialidades, enfermeiros e outros profissionais da saúde que, no dia a dia, se confrontam com questões éticas e deontológicas. O curso é aberto a crentes e não crentes.

O presidente da associação, Pedro Afonso, psiquiatra, reconhece que tanto os avanços científicos como, no caso de Portugal, algumas mudanças legislativas trouxeram novos desafios a quem trabalha no setor, mas é preciso lembrar que há valores éticos que “não são negociáveis e que são intemporais”.

Em entrevista à Renascença, o responsável diz mesmo que não é uma questão de “modernidade” nem de “adaptação às circunstâncias da sociedade” e que é por isso que a AMC tem tomado posição pública sobre várias matérias onde já se legislou, ou se tem tentado legislar, como é o caso da eutanásia. E espera que o curso ajude todos os profissionais, os mais novos e os mais velhos, a atualizarem-se sobre o que é essencial.

Durante os trabalhos, será lançado o livro “Reflexões sobre Ética Médica”. Coordenado pelo próprio Pedro Afonso e por Miguel Cabral, padre e oncologista, reúne artigos de 20 especialistas, portugueses e espanhóis, entre os quais Walter Osswald, Fernando Maymone Martins, João Paulo Malta, Maria João Lage, Margarida Neto, Isabel Galriça Neto, Pedro Vaz Patto, Justo Aznar e Lucía Gómez Tatay, entre outros. O livro tem a chancela da editora Princípia e vai ser apresentado pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

O que é que levou a Associação de Médicos Católicos a organizar este curso de formação em ética médica?

Nós consideramos a ética médica como uma das missões da Associação e verificámos que existia, principalmente por parte das gerações mais jovens, um apelo no sentido de organizarmos um evento deste género. Foi isso que fizemos. Procurámos, de alguma forma, percorrer os principais temas relacionados com a ética e a deontologia médica, para podermos, até mesmo nós próprios, fazer uma atualização sobre alguns temas, com especialistas reconhecidos na área. Julgamos que é uma boa oportunidade para todos beneficiarem disto, quer as gerações dos médicos mais novos, quer os mais velhos.

Esta questão da ética e da deontologia não é suficientemente trabalhada ao nível da formação inicial dos médicos?

Não digo que não seja, mas a nossa visão é um pouco diferente. Como Associação de Médicos Católicos, temos uma visão particular relativamente a alguns aspetos de ética médica, nem sempre coincidentes com aquilo que está legalmente em vigor. Ou seja, há uma prática médica que é autorizada, como por exemplo a prática do aborto, com a qual nós não concordamos, e como tal defendemos um ponto de vista coincidente com a doutrina da Igreja.

É muito importante um médico que é católico ter a noção de que é perfeitamente conciliável a sua fé com a boa prática da medicina, e não é pelo facto de ter fé que vai deixar de aplicar os métodos mais avançados e de exercer uma medicina diferenciada e moderna. É isso que nós queremos transmitir, que ambas as realidades são conciliáveis, não são incompatíveis. São essas mais valias que procuramos acrescentar nesta formação.

A Associação tem tomado posição pública relativamente a vários temas. A discussão - e em alguns casos a aprovação - de novas leis em áreas consideradas fraturantes, trouxe novos desafios éticos aos médicos e aos outros profissionais?

Trouxe, e até a um ritmo demasiado rápido e alucinante. Nos últimos dois anos tivemos uma série de iniciativas legislativas por parte da Assembleia da República, mais concretamente com a tentativa, que felizmente não foi aprovada, de legalização da eutanásia, e a mudança de identidade de género no registo civil. Tivemos também uma tentativa, que felizmente também não passou, de aprovação da legalização da canábis. Enfim, houve um conjunto de iniciativas por parte da Assembleia da República que tem, de facto, grande interferência na prática médica e que é um assunto que a nós particularmente, Associação de Médicos Católicos, nos importa, e por esse motivo tivemos uma intervenção pública sobre essas matérias.

É preciso lembrar aos profissionais de saúde - e será esse um dos objetivos deste curso - que há valores éticos que não são negociáveis?

Não são negociáveis e que são intemporais. Não é uma questão de modernidade nem de atualizarmos as nossas perspetivas em relação a circunstâncias da sociedade. Não quer dizer que não tenhamos isso também em consideração, até porque há desafios que hoje se colocam que não existiam há uns anos atrás, que têm a ver com as novas tecnologias, com a evolução da própria ciência e da medicina, mas há aspetos que são, de facto, inegociáveis e intemporais, como a defesa da vida humana desde a conceção até à morte natural. E obviamente que não podemos ceder relativamente a isso, ou melhor, devemos defender aquilo em que acreditamos, que esses aspetos devem ser preservados na prática médica.