Papa na Macedónia. Francisco recorda exemplo de Madre Teresa de Calcutá

O Papa elogiou, esta terça-feira, a força de Madre Teresa de Calcutá, que dedicou a vida aos pobres. Durante a homilia que celebrou na capital da Macedónia, Escópia, Francisco defendeu que devemos multiplicar o milagre da fraternidade como Madre Teresa o fez.

“Fome de pão, de fraternidade, de Deus. Como conhecia tudo isto madre Teresa, que quis fundar a sua vida sobre dois pilares: Jesus encarnado na Eucaristia e Jesus encarnado nos pobres”, começou por recordar.

“Amor que recebemos, amor que damos - dois pilares inseparáveis que marcaram o seu caminho e a colocaram em movimento, desejosa também ela de mitigar a sua fome e a sua sede”, prosseguiu.

Antes, Francisco encontrou-se com as autoridades da Macedónia do Norte, onde manifestou o seu apoio à entrada do país na União Europeia.

O Papa completa hoje a última etapa da viagem à Europa de Leste.