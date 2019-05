"Chaves não encomendou nada"

O Desportivo de Chaves nada encomendou e não comenta o trabalho do árbitro Fábio Veríssimo no Bonfim, onde o V. Setúbal – próximo adversário dos flavienses no campeonato – perdeu por 3-0 com o Boavista e ficou, devido a expulsão, sem três jogadores (José Semedo, Zequinha e Cádiz), para a deslocação a Trás-os-Montes.

Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, disse, após o jogo, que Veríssimo é um carteiro. "Veio aqui encomendado e eu sei o que aconteceu", referiu. Uma suspeita lançada pelo dirigente, na antecâmara da deslocação a Chaves para um jogo decisivo na luta pela permanência.

“Essas coisas não se encomendam e não sei o que quis dizer com a encomenda. Acho que ficou mal ao presidente do Vitória de Setúbal falar nessa situação” sublinha a Bola Branca o presidente da SAD do Grupo Desportivo de Chaves, Francisco Carvalho que deseja, frente aos sadinos “um bom jogo, em que o Chaves marque golos e ganhe”.

O Vitória de Setúbal é 14.º classificado, com mais um ponto do que o Chaves, 15.º. O Tondela é a primeira equipa abaixo da linha de água. Tem menos um ponto que o Chaves e menos dois que o Vitória.

O Chaves-Vitória de Setúbal, a contar para a penúltima jornada do campeonato, é no domingo, às 15h00.