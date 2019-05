Godín diz adeus ao Atlético de Madrid após nove anos no clube

O defesa-central uruguaio Diego Godín anunciou, esta terça-feira em conferência, que vai deixar o Atlético de Madrid no final da temporada, depois de não ter chegado a acordo para renovar contrato, que termina no final da atual epoca.

Em lágrimas na conferência de imprensa, Godín deixou um agradecimento especial a todos envolvidos no clube espanhol: "São os meus últimos dias neste clube. Foi a minha casa, foram anos maravilhosos, que aproveitei muito como jogador, e cresci muito como pessoa. Vivemos momentos incríveis".



O capitão de equipa, no clube "colchonero" desde 2010/2011, deixa o clube com 27 golos apontados num total de 387 jogos disputados. Com a camisola do Atlético de Madrid, Godín venceu uma La Liga, uma Taça do Rei, uma Supertaça Espanhola, duas Ligas Europa, três Supertaças Europeias, e liderou a equipa até duas finais da Liga dos Campeões.

Godín rumará ao Inter de Milão, a custo-zero, onde vai reencontrar Miranda, com quem fez parceria na defesa do Atlético de Madrid durante quatro anos, entre 2011 e 2015.

[Em atualização]