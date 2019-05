Jamie Vardy eleito melhor jogador de abril da Premier League

Jamie Vardy, avançado do Leicester City, venceu o prémio de melhor jogador do mês de abril da Premier League.

O experiente ponta-de-lança de 32 anos esteve em grande destaque durante o mês, e principalmente desde que Brendan Rodgers assumiu o cargo de treinador dos "foxes". Durante abril, apenas não marcou frente ao Newcastle, apontando um total de cinco golos, incluíndo um "bis" contra o Arsenal.

Vardy, internacional inglês e uma das principais figuras da conquista do título do Leicester em 2015/16, leva 18 golos em 35 jogos esta temporada.

Em declarações reproduzidas no site da Premier League, Vardy revela que o prémio espelha o bom desempenho da equipa: "É muito bom receber o prémio e mostra o bom momento da equipa. Quero marcar o máximo de golos possível, preferencialmente em vitórias e é isso que temos conseguido".

Para vencer o galardão, Vardy ultrapassou a concorrência de Eden Hazard (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Aymeric Laporte (Manchester City), Shane Long (Southampton), Ayoze Pérez (Newcastle), Mohamed Salah (Liverpool) e Chris Wood (Burnley).

No Leicester City desde 2012/13, na altura ainda no "Championship", é já ícone no clube, com 107 golos apontados em 269 jogos disputados.