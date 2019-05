Kikas renova com o Belenenses com cláusula de rescisão de 15 milhões de euros

Kikas renovou contrato, esta terça-feira, com o Belenenses, até 2023, ficando agora blindado com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, anunciou a SAD à Lusa.

O avançado de 20 anos, que já tinha contrato até 2021, chegou ao Belenenses no iníco da temporada, após ter apontado 20 golos no Campeonato de Portugal, na última época, no Benfica de Castelo Branco.

Depois de uma primeira metade de temporada na equipa sub-23, Silas subiu o avançado à equipa principal, que correspondeu às expectativas, com quatro golos em 15 jogos disputados, um deles no Estádio da Luz, frente ao Benfica, no empate a duas bolas a 11 de março.