Liga vai abrir inquérito após incidentes no Estádio do Bonfim

A Liga de Clubes anunciou, em comunicado, que vai abrir um processo de inquérito, após os momentos de tensão vividos no Estádio do Bonfim, no jogo entre Vitória de Setúbal e Boavista, jogo que encerrou a 32ª jornada da I Liga, e contou com três expulsões e tentativas de invasão de campo.

"A Liga Portugal informa que aguarda pelos relatórios das forças de segurança e dos delegados da Liga para abrir um processo de inquérito aos factos ocorridos, na noite de segunda-feira, no estádio do Bonfim. Apresentamos ainda uma palavra de solidariedade aos comentadores da SportTV e demais órgãos de comunicação que, estando a fazer o seu trabalho, foram, alegadamente, vítimas de tentativa de agressão", pode ler-se no comunicado.

O Boavista venceu a partida, por 3-0, num jogo que aqueceu na segunda parte, após a expulsão de José Semedo, com entrada duríssima sobre Gustavo Sauer, aos 67 minutos. Um minuto após o primeiro golo axadrezado, aos 70 minutos, Zequinha viu o cartão vermelho direto, no momento em que se preparava para deixar o relvado, substituído, por palavras ao árbitro, Fábio Veríssimo, que mostrou posteriormente um segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, a Cádiz.

Após a expulsão do avançado venezuelano, os adeptos vitorianos invadiram o relvado, descontentes com as decisões da equipa de arbitragem, o que obrigou a intervenção policial. O jogo apenas foi reatado dez minutos depois, com forte presença policial à volta do relvado, assegurando condições de segurança para atletas e equipa de arbitragem.

A Liga deixou ainda um apelo para a "calma e serenidade" para "bem do futebol", na reta final do campeonato: "Apelamos a todos os agentes desportivos e adeptos que mantenham a calma e serenidade nas duas jornadas que faltam para terminar os campeonatos. A bem do futebol e das suas equipas".

Já após o final da partida, Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, deixou duríssimas críticas e graves acusações a a Fábio Veríssimo, e prometeu que o árbitro não voltará a entrar no Estádio do Bonfim.

"O que se passou hoje não foi uma vergonha, foi um nojo. O senhor Veríssimo, que nem lhe vou chamar árbitro por respeito à classe, foi um carteiro. Só encomendas, veio aqui encomendado, que eu sei o que aconteceu. e isto não vai ficar por aqui. Somos um clube de gente séria e honesta, e connosco não brincam. Este carteiro não entrega mais encomendas em Setúbal, que não vamos deixar. Tenho um balneário com jogadores a chorar e revoltados. Eles não perderam o controlo emocional, o árbitro é que fez de tudo para que isso acontecesse. Acham que nos empurram, mas não vão conseguir. A seu tempo, nos locais próprios, vão saber o que aconteceu", disse, em tom de ameaça de intervenção legal por parte do presidente.