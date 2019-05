Zouma dividido entre continuar com Marco Silva no Everton ou regressar ao Chelsea

Marco Silva, treinador do Everton, que tornar a estadia do defesa-central Kurt Zouma permanente, mas enfrenta a vontade do Chelsea, clube que detém o passe, em contar com o jogador para a próxima temporada.

O internacional francês, de 24 anos, emprestado pelos "blues", foi titular indiscutível no eixo da defesa de Marco Silva, com dois golos apontados em 35 jogos disputados. O treinador português já anunciou publicamente que quer continuar a contar com o jogador na próxima temporada, mas enfrenta a vontade do Chelsea, que quer contar com o defesa para o arranque dos trabalhos da pré-época na próxima temporada.

Zouma já garantiu que ficou satisfeito com a temporada em Goodison Park, mas a decisão está na direção do Chelsea, que, recorde-se, está proibida de contratar jogadores nas duas próximas janelas de transferências. Atualmente, o plantel dos "blues" conta com Rudiger, Gary Cahill, Christensen e David Luiz como opções para o lugar.

O francês assinou pelo Chelsea em 2013/14. Depois de um temporada de empréstimo no Saint-Étienne, assumiu-se como titular nos "blues", entre 2014 e 2016. Uma grave lesão no início da temporada 2016/17 travou a afirmação na equipa. Na última temporada, esteve emprestado ao Stoke City.