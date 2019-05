Guardiola vence prémio de melhor treinador de abril da Premier League

Pep Guardiola foi nomeado, esta terça-feira, o melhor treinador do mês de abril da Premier League.

O técnico espanhol, na sua terceira temporada no Manchester City, vence o galardão pela sétima vez, e a segunda vez nos últimos três meses. Os "citizens" seguem numa série imparável na Premier League, com 13 jogos consecutivos a vencer. O último resultado negativo foi no dia 29 de janeiro, uma derrota contra o Newcastle.

Durante abril, o Manchester City venceu o Tottenham, Crystal Palace,Manchester United, Cardiff City e Burnley, marcando nove golos e sofrendo apenas um, contra o Crystal Palace.

Guardiola ultrapassou os outros nomeados: Jurgen Klopp, do Liverpool, também 100% vitorioso em abril, Scott Parker, do Fulham, e Nuno Espírito Santo, português do Wolverhampton. O vencedor é escolhido pelo voto público, combinado com a opinião de um painel de especialistas.

A uma jornada do final do campeonato, o Manchester City precisa apenas de vencer em casa do Brighton & Hove Albion para revalidar o título de campeão inglês.