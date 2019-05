​Morreu Jean Vanier, o homem que dedicou a vida à defesa e promoção dos deficientes

A notícia chegou esta terça-feira, pela manhã. Jean Vanier morreu na última noite, em Paris, aos 90 anos de idade, confirmou a comunidade onde vivia em Trosly-Breuil, na França.

“Nunca tive a oportunidade de estar fisicamente ao seu lado, no entanto este senhor transformou a minha vida, assim como tantas outras”, diz em mensagem enviada à Renascença Carmo Dinis, coordenadora do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa.

Para esta responsável, Jean Vanier “deixou uma mensagem muito importante acerca da beleza e do grande valor das pessoas com deficiência. Lembrou-nos que temos não só que respeitar mas aprender com os mais frágeis, os pequeninos de Deus. Teve uma vida longa e muito bonita ao serviço de Deus e da Igreja. Hoje deve haver uma grande festa no céu”, escreve ainda.

Natural de Genebra, na Suíça, onde nasceu em setembro de 1928, Jean Vanier chegou a viver em Fátima. Filósofo e teólogo, é uma referência na Igreja no âmbito da Pastoral da Deficiência, desde que em 1964 fundou o movimento ‘L'Arche’, ou ‘A Arca’, onde deficientes e pessoas sem deficiência vivem em comunidade. Atualmente existem, em todo o mundo, cerca de 150 comunidades em pelo menos 35 países.

Em 1971, co-fundou o movimento católico ‘Fé e Luz’, igualmente dedicado aos portadores de deficiência e às suas famílias, e que procura estimular e trabalhar a vertente espiritual dos deficientes. O movimento está presente em 82 países, incluindo Portugal, onde marca presença em algumas dioceses, como Lisboa, Porto e Évora.

“Ficamos com o seu legado através das inúmeras publicações que fez, algumas traduzidas para português, e com a responsabilidade de mostrar ao mundo que é na nossa miséria que encontramos o amor de Deus e que as pessoas com deficiência ajudam a encontrá-Lo”, diz ainda à Renascença Carmo Dinis, confirmando que já está a ser pensada uma forma de homenagear em breve este homem que influenciou tanta gente na Igreja.

Jean Vanier é autor de mais de 30 livros sobre religião e as temáticas da deficiência, normalidade, sucesso e tolerância. Entre os vários prémios internacionais que recebeu, destaque para o prémio Templeton, com que foi distinguido em 2015, e que é considerado um dos mais importantes na área de religião.

O galardão, no valor de 1,8 milhões de euros, tem por objetivo distinguir pessoas que tenham tido "contribuições excecionais" para a afirmação da dimensão espiritual da vida. Vanier doou a totalidade do dinheiro às instituições com as quais trabalhava.