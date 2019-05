Conte fecha a porta à Roma

O treinador italiano Antonio Conte garante que não vai treinar a Roma, na próxima temporada. Um dia depois de ter dito que provavelmente irá regressar ao campeonato italiano, a Roma é a primeira porta que se fecha no horizonte do técnico de 49 anos.

Conte, fora do ativo desde o final de 2017/18, quando deixou o Chelsea, o treinador deixa elogios ao ambiente no Estádio Olímpico, espera um dia treinar a Roma, mas garante que não será num futuro próximo: "Apaixonei-me por Roma nos dois anos em que treinei a seleção. No Olímpico, sentes a paixão dos adeptos, que vivem para a Roma. Hoje em dia, as condições não estão reunidas, mas acredito, um dia mais tarde, treinar a Roma".

O técnico de 49 anos deixou o futebol italiano em 2016, quando trocou o comando da seleção italiana pelo Chelsea. Conte confirmou que poderá regressar ao campeonato italiano, onde não treina desde 2013/14, quando trocou a Juventus pela "squadra azzurra".



"Há uma boa hipótese de voltar a treinar em Itália, bem como fora. No entanto, também existe a possibilidade de ficar sem clube, porque a minha prioridade é encontrar um clube que me permita lutar por títulos. Há 60% de hipótese de treinar em Itália, 30% de treinar no estrangeiro e 10% de continuar sem clube", disse ao canal de televisão "Itália 1".

No Chelsea, Conte venceu um campeonato e uma Taça em duas temporadas, mas saiu em maus termos com a direção do clube inglês, que demitiu o técnico e contratou o compatriota Maurizio Sarri. "A experiência de treinar no estrangeiro tornou-me mais forte e completo. Recomendo aos treinadores italianos, é difícil, mas ficas melhor.

Sem confirmar por onde passará o futuro imediato da sua carreira, Conte deixa uma garantia em relação ao seu próximo projeto: "Tenho de ter a percepção que posso vencer qualquer equipa. Tenho de sentir que vencer é possível".