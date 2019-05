Alberto Moreno "com aval" para substituir Grimaldo na Luz

Alberto Moreno serviria perfeitamente ao Benfica. A garantia é dada, em Bola Branca, por quem o conhece bem: Toni Gomes, avançado do Arouca, formado no Liverpool onde conviveu com o lateral espanhol dos "reds" associado às águias.

De acordo com "A Bola" desta terça-feira, a SAD encarnada "mostra-se empenhada" em garantir a contratação de Moreno, de 26 anos, como a alternativa perfeita para preencher a vaga de Grimaldo, caso este saia da Luz no fim da época.

Toni Gomes assegura que Alberto Moreno seria um sucessor à altura do compatriota, actual dono do lado esquerdo da defesa benfiquista.

"[Alberto Moreno] Trabalhava sempre no limite. E tranquilo, estávamos sempre juntos, até pela língua. [Serviria para o Benfica] Sim, muito bem, enquadrava-se perfeitamente. Independentemente de não jogar, treina sempre bem. É rápido, também tem técnica e é muito inteligente", avalia o extremo, de 20 anos, que recorda que Moreno começou bem em Anfield, mas depois foi perdendo protagonismo.

"Ele jogava muito, mas depois o Liverpool meteu o Milner no lugar dele e ficou uma época sem jogar, mas é tranquilo. No Benfica iria jogar", reforça.

A cumprir o último de cinco anos de ligação ao Liverpool, o defesa formado no Sevilha encontra-se livre para assinar por outro clube. Esta temporada disputou somente cinco encontros oficiais com a camisola principal dos ingleses.