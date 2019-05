Bucks vencem em Boston e estão a uma vitória da final de conferência

Os Milwaukee Bucks venceram, na madrugada desta terça-feira, no pavilhão dos Boston Celtics, por 113-101, e estão agora a uma vitória da final da conferência este da NBA.

Considerada uma final antecipada de conferência, a série não começou de feição para os Bucks, que foram a equipa com o melhor registo da temporada regular de toda a NBA, que perderam, em casa, contra os Celtics. No entanto, a equipa de Giannis Antetokounmpo e companhia embalou para uma remontada, conseguindo vencer as duas partidas no "TD Garden", pavilhão dos Celtics.

O grego, um dos favoritos para o prémio de "Most Valuable Player" da temporada, voltou a ser a grande figura da partida, com 39 pontos, 16 ressaltos e quatro assistências. Khris Middleton apontou 13 pontos e sete assistências. George Hill saiu do banco para marcar 15 pontos, cinco assistências e quatro ressaltos.

No lado dos Celtics, Kyrie Irving apontou também um duplo-duplo, com 23 pontos, dez assistências e seis ressaltos, Jayson Tatum apontou 17 pontos e dez ressaltos, Marcus Morris registou 18 pontos e 14 ressaltos, e Al Horford chegou aos 20 pontos.

A próxima partida está marcada para a madrugada de quinta-feira, em Milwaukee. Uma vitória garante a presença na final da conferência da NBA, que os Bucks não marcam presença desde 2000/2001, quando caíram para os Philadelphia 76ers. Na última temporada, os Celtics eliminaram os Bucks na primeira ronda de "play-offs", por 4-3.

O vencedor da eliminatória entre Bucks e Celtics defrontará, na final de conferência, Philadelphia 76ers, ou Toronto Raptors, série atualmente empatada 2-2.