Corrida para a final da Taça nas bilheteiras do Dragão

O FC Porto arrancou, esta terça-feira, a venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal, e os adeptos marcaram presença em peso no Estádio do Dragão, para assegurar ingressos para a partida frente ao Sporting, disputada no dia 25 de maio, no Estádio Nacional do Jamor.

A fila prolonga-se durante longos metros, à volta do estádio. A bilheteira abriu às 10h00, mas a fila começou a ser formada muito antes da hora marcada. Os bilhetes estão disponíveis, em exclusivo, para os detentores de lugar anual, na bilheteira nascente do Estádio do Dragão, aos preços de 40 euros, 30 euros e 20 euros.

Cada cartão anual permite a compra de apenas um bilhete, e cada pessoa apenas poderá comprar dois bilhetes, mediante a apresentação de um segundo cartão de sócio.

FC Porto e Sporting defrontam-se na final da Taça de Portugal, a 25 de maio, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, jogo que terá relato em direto na Renascença, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.