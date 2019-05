Harden e os Rockets empatam Warriors

Os Houston Rockets recuperaram da desvantagem de 2-0 e em casa conseguiram duas vitórias sobre os Golden State Warriors. A equipa texana venceu, esta madrugada, por 112-108, e a meia-final da Conferência Oeste volta a Oakland, com empate a dois na série que já vai, pelo menos, ter seis jogos.

James Harden comandou os Rockets, com 38 pontos, dez ressaltos e quatro assistências. PJ Tucker também fez duplo-duplo, com 17 pontos e dez ressaltos. Eric Gordon ajudou com 20. Kevin Durant, com 34 pontos, foi o melhor dos Warriors. Curry marcou 30 pontos. Green somou mais um duplo-duplo, com 15 pontos e dez ressaltos.