Jerónimo de Sousa. "O PS pode querer mudar a conjuntura"

Convidado no programa As Três da Manhã , numa semana em que são ouvidos os líderes partidários a propósito das eleições europeias, o secretário-geral comunista garante que as opções do seu partido são para manter, incluindo no que diz respeito aos professores.

Foi com surpresa que o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, ouviu a ameaça de demissão de António Costa , no passado dia 3 de maio. O secretário-geral do PCP fala em “calculismo eleitoral”.

Jerónimo de Sousa diz compreender o apelo do líder da Fenprof, Mário Nogueira, mas diz que “a matéria de facto” é que as propostas do CDS e do PSD implicam “que nem em 50 anos os professores recuperariam a contagem do tempo que lhes é devido”.

“O problema das propostas do CDS e do PSD é que não salvam nada, antes pelo contrário: abrem uma nova frente de frente, além da questão da contagem do tempo, uma frente de ofensiva contra os professores, designadamente em relação ao estatuto das suas carreiras. É isto não é uma coisa pequena, porque o período das maiores lutas dos professores foi precisamente a defender esse estatuto que agora volta a ser posto em causa”, recorda.

E insiste: “O CDS em particular faz um acrescento inquietante: pôr em causa o estatuto da carreira docente. Muitos já não se lembram, mas foi precisamente com um governo maioritário do Partido Socialista que desencadeou esse processo e custou muita luta aos professores defenderem o seu estatuto”.

Quanto à relação com o Governo e a uma eventual futura segunda “geringonça”, o secretário-geral do PCP diz que “o poder de decisão não é de António Costa nem seu, é do povo português”.

No programa As Três da Manhã, Jerónimo de Sousa respondeu também a questões sobre o seu passado político e profissional, recordando quando foi convidado a concorrer à então assembleia constituinte.

Jerónimo de Sousa tem 72 anos, tem o 4º ano do Curso Industrial e foi operário metalúrgico. É membro do PCP desde 1974.